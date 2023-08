Bozeník, jogador do Boavista, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Benfica por 3-2 no Estádio do Bessa. O avançado marcou dois golos e deu a vitória aos axadrezados:

«Estou muito feliz pela equipa. Fizemos um jogo muito bom. O ambiente do estádio, dos adeptos do Boavista e do Benfica, foi ótimo e foi um final feliz para nós.

A nossa equipa lutou muito no campo, o Benfica jogou muito bem com dez jogadores. Foi muito importante manter a calma, ser positivo. Essa foi a chave.»