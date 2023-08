A Liga anunciou esta sexta-feira que levantou a interdição ao Estádio do Bessa depois da Comissão Técnica de Vistorias ter confirmado melhorias na condição do relvado onde joga o Boavista.

«A decisão foi tomada após nova vistoria aos trabalhos de recuperação do relvado, que se revelaram efetivos no que diz respeito ao aumento de densidade do mesmo, não pondo em risco o normal desenrolar do jogo, bem como a integridade física dos intervenientes ao jogo», refere o comunicado da Liga.

Recordamos que o Estádio do Bessa tinha sido interditado, de forma preventiva, a 24 de julho, depois de ter recebido uma nota negativa (1,35) na receção à U. Leiria, em jogo relativo à primeira fase da Taça da Liga.

Com o levantamento da interdição, o Boavista já vai poder receber o campeão Benfica, na ronda inaugural da Liga, na próxima segunda-feira, às 20h45.