Jesualdo Ferreira, treinador do Boavista, em declarações à SportTV, no final do empate (3-3) com o Rio Ave, no Bessa:

«O resultado é justo face àquilo que passou. Fomos mais fortes na primeira parte, tivemos sempre mais capacidade de chegar à baliza do Rio Ave, que é uma boa equipa. Mais uma vez jogávamos com dez, tivemos um penálti que não é penálti, não é fácil resistir a tudo isto, mas não quero falar mais de arbitragem, quero destacar a atitude dos jogadores. Enquanto tivemos onze jogadores fomos melhores em alguns momentos e fomos iguais noutros, depois disso o resultado é justo, mas a forma como se chega a esse resultado é que não é justa.

Que me desculpem, mas vou ter de o referir: não gostei nada de ver a atitude do treinador do Rio Ave [fez manguito com as duas mãos em direção ao banco do Boavista], as imagens são claras e não me parece que dignifiquem ninguém.»