O Boavista anunciou esta terça-feira a renovação do contrato do guarda-redes João Gonçalves, internacional sub-21, por mais quatro temporadas, até a final da época de 2026/27.

O jovem guarda-redes de 22 anos, há sete anos no clube do Bessa, manifestou-se «muito feliz» com o voto de confiança demonstrado pela estrutura e pela possibilidade de poder continuar a representar o «clube do coração».

«A estreia pela equipa principal foi muito especial, trabalhei muito para chegar a este patamar. Felizmente a oportunidade chegou e agradeço a todas as pessoas que contribuíram para que isto fosse possível. Mas não quero ficar por aqui. Vou continuar a trabalhar nos limites para fazer por merecer mais oportunidades num futuro próximo», destacou João Gonçalves que, na época passada, foi titular no último jogo do campeonato, na vitória alcançada em Chaves (4-1).

Um dia «especial» na carreira do jovem guarda-redes que, agora, aponta para o futuro. «Vamos continuar a dar tudo em campo para voltarmos a dar muitas alegrias aos nossos adeptos. A nível pessoal, e tal como já referi, quero agarrar as oportunidades que me forem dadas e tenho o objetivo de jogar mais do que no último ano. Vou trabalhar para isso», acrescentou ainda em declarações às plataformas do clube portuense.