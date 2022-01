O treinador do Boavista, Petit, na sala de imprensa do Estádio Municipal da Capital do Móvel, após o empate (1-1) diante do Paços de Ferreira:

«[Deu o domínio do jogo na primeira parte?] Sabíamos que o Paços privilegia a fase de construção mas também comete alguns erros e começámos a forçar esses erros na pressão mais alta. Aos 30 minutos, tínhamos quatro situações claríssimas de golo. Demos bola aos centrais, mas eles também gostam de jogar longo nas costas dos defesas e foi assim que surgiu o golo de penálti, numa bola na profundidade. Na segunda parte criamos situações, muitos cruzamentos, muitas oportunidades, chegamos à igualdade, alteramos para um 4-3-3 e um 4-4-2 mas foi um resultado curto.

[Sexto jogo sem perder] Tinha dito que tínhamos de mudar a agressividade nas zonas de finalização, definir melhor no último passe. Criámos muitas situações nos jogos, sabemos que vimos de uma série de resultados em que estamos a perder e conseguimos igualar. Merecíamos muito mais, não era o que queríamos. A minha função é melhorar cada jogador e o coletivo ser mais forte. Os jogadores têm crescido nestas semanas.

[Quarto empate consecutivo a uma bola] Falta a eficácia. Nos últimos jogos temos muitas situações mas em termos defensivos também deixámos criar muitas, estamos a trabalhar este equilíbrio. Ficava preocupado se não criasse as situações de golo.

[É um treinador mais ofensivo?] Não mudei. Faz parte do crescimento, estou mais experiente. Depende como vemos as coisas. Mas no último clube em que tive fiquei a poucos pontos da Liga Europa. Foco-me no meu trabalho, no que os jogadores dizem de mim. Acredito no meu trabalho. Fui assim como jogador, serei assim como treinador. Depois, depende como vemos as coisas. Se és um treinador comercial, bonito ou não [risos].»