FIGURA: Gorré

Entrou e mudou o jogo. Petit estava insatisfeito com o rendimento de Ntep e lançou o número 7 para o corredor esquerdo. Desequilibrou com os movimentos interiores e foi com uma ação dessas que apontou o golo do empate, com um remate colocado em arco.

MOMENTO: Petit mexe na estrutura (60m)

A alteração tática de Petit acentuou ainda mais o caudal ofensivo do Boavista. A equipa foi para cima do Paços de Ferreira, que se remeteu a defender nos últimos trinta metros. A largura dada por Hamache criava muitas dificuldades à última linha dos pacenses e o conjunto de jogadores entre linhas dificultava as marcações.

OUTROS DESTAQUES

Hamache

Só não foi o melhor elemento em campo, pelo erro crasso que origina a grande penalidade. De resto, esteve exímio nas suas ações, sobretudo no cruzamento, facilitando em muito a tarefa dos avançados.

Porozo

Muito rápido e forte na cobertura. Impediu João Pedro de somar qualquer oportunidade de golo, pois evitava que o avançado dos castores rodasse para ganhar posição ou, até, ganhasse na velocidade.

Lucas Silva

Foi o elemento mais perigoso do Paços. A equipa explorou a sua profundidade e foi assim que conquistou o penálti. Ainda conseguiu surgir na cara do golo noutra ocasião, em que foi derrubado e o defensor boavisteiro só não foi expulso graças ao VAR.

Eustáquio

Jogo da despedida? Não há como negar que tem qualidade superlativa. Joga e faz jogar. Pensa o momento ofensivo do pacense, decide bem e simples, sempre em busca da melhor ação. Mostra ainda espírito de líder.