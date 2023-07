O Boavista venceu os sauditas do Al-Hazem, treinados pelo português Filipe Gouveia, em jogo de preparação realizado em Lousada, à porta fechada (4-3)

Os golos da equipa do Boavista foram marcados por Luís Santos (22m), Bruno Lourenço (39m), Tiago Morais (penálti, 83m) e Chidozie (86m). A equipa portuguesa esteve em desvantagem por duas vezes, mas acabou por alcançar a vitória.

Petit alinhou com João Gonçalves, Luís Santos, Gonçalo Almeida, Filipe Ferreira, Joel Silva, Bernardo Silva, Ibrahima Camará, Ilija Vukotić, Bruno Lourenço, Salvador Agra e Martim Tavares.

Luís Pires, Pedro Malheiro, Chidozie, Pedro Gomes, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Sebastián Pérez, Gaius Makouta, Miguel Reisinho, Marco Ribeiro, Masaki Watai, Tiago Machado e Tiago Morais entraram no decorrer do encontro. César ficou indisponível devido a um traumatismo no joelho direito, enquanto Vincent Sasso e Júlio Dabó também estiveram ausentes.

O Boavista faz a estreia oficial daqui a cinco dias, frente à União de Leiria, no Estádio do Bessa, a contar para a primeira fase da Taça da Liga, no Porto.

O Al-Hazem, que subiu à Liga Saudita na última época, sob o comando de Filipe Gouveia - campeão nacional pelo Boavista, enquanto jogador -, continuará em estágio em Portugal e tem mais jogos preparatórios agendados contra o Santa Clara (22 de julho) e o Trofense (dia 29).