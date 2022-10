Depois do afastamento precoce da Taça de Portugal, o Boavista necessita de se reerguer para regressar aos bons resultados na Liga, admitiu este sábado o treinador Petit, na véspera da deslocação a Guimarães.

«Tem sempre impacto. Queríamos passar a eliminatória, mas não conseguimos. Os primeiros dias [a seguir à derrota] são sempre difíceis, mas temos de nos saber levantar, trabalhar sobre isso e preparar o jogo seguinte. A eliminação da Taça de Portugal ficou para trás. Por muito que possamos estar a falar dessa partida, na qual houve muitos golos que não conseguimos marcar, nada há a fazer», analisou o técnico, em conferência de imprensa.

Com o surpreendente desaire no terreno do Machico (0-1), do Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol luso, os axadrezados foram afastados na terceira ronda da prova rainha pela quarta vez nas últimas seis épocas, culminando na pior fase da temporada, com duas derrotas e um empate.

Esse ciclo incluiu ainda uma goleada sofrida em Famalicão (0-4) e uma igualdade caseira frente ao lanterna-vermelha Marítimo (1-1), na oitava e nona jornadas do campeonato, respetivamente, a seguir ao êxito na receção ao Sporting (2-1), que precedeu a paragem para as seleções.

«Nunca sabemos se as pausas são boas ou más. Às vezes, são boas para os jogadores. Se estivermos num mau momento, temos 15 dias para trabalhar animicamente o plantel. Estávamos numa boa série e vínhamos da vitória com o Sporting, mas não foi boa para nós. Há que reagir, porque tenho um plantel competitivo, com ambição e que sabe aquilo que quer. O campeonato é muito competitivo e há resultados muito imprevisíveis», notou.

O Boavista desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães, este domingo, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em encontro da 10.ª jornada da Liga com arbitragem de Fábio Veríssimo.