«Exigência máxima». É esse o mote de Daniel Ramos até ao fim da Liga, apesar de o Boavista já ter atingido os 35 pontos, que praticamente chegam para a manutenção: «Ninguém pode achar que o trabalho está feito.»

«Demos três passos à frente em jogos anteriores e um passo atrás [frente ao FC Porto, na ronda anterior] pela segunda parte que fizemos. Não pela primeira, que foi boa", analisou o técnico do Boavista, que sobre o Santa Clara afirmou: «É uma equipa sólida, com comportamentos já bem definidos, vem de um resultado excecional [vitória na Luz frente ao Benfica] e está de parabéns por isso. O Santa Clara tem sido sempre uma equipa, quer em casa, quer fora, que tem concedido e criado oportunidades, que se predispõe a fazer um jogo na procura do golo, não é uma equipa de espera, é uma equipa ativa e por isso antevejo um bom jogo.»

«35 pontos chega para a manutenção? Não chega e, por isso, são sinais de alerta para dentro, e quem não estiver a pensar assim, está errado. Portanto, tem de haver exigência máxima até ao último dia, sem ses», afirmou.

O Boavista, 10.º classificado, com 35 pontos, defronta no domingo o Santa Clara, 8.º, com 38, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa, marcado para as 21 horas, no Estádio do Bessa, no Porto.