Heriberto está a caminho do Brest, da Liga Francesa. Nesta altura, as negociações entre o Benfica, o Brest e o próprio Heriberto estão bem encaminhadas, podendo a transferência ser finalizada em breve.

Pela contratação do jogador, o clube francês vai pagar uma quantia em dinheiro ao Benfica, que fica ainda com uma percentagem do passe, à semelhança do que costuma acontecer nas transferências de jovens jogadores.

Heriberto, recorde-se, é um extremo que tanto pode jogar à direita como à esquerda. Formado no Sporting, saiu para o Belenenses já na parte final da formação e foi contratado pelo Benfica para a equipa B. Nas duas últimas épocas foi cedido ao Moreirense e ao Boavista, tendo feito sete e quatro golos, respetivamente.

O Brest disputa a Liga Francesa, tendo terminado o último campeonato no 14º lugar.