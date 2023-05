Diversas vezes elogiado por Pep Guardiola, Bernardo Silva é um dos titulares indiscutíveis do Manchester City, e um dos craques da equipa.

Ainda assim, o médio formado no Benfica não acredita que tenha hipóteses de vencer a Bola de Ouro. E explica porquê.

«É muito difícil. Talvez um dia, se estiver numa equipa que ganha o campeonato, a Liga dos Campeões e tudo mais. Talvez. Mas não acredito nisso. No futebol de hoje, os jogadores que ganham são os que marcam golos, que são decisivos», disse, em entrevista à L’Équipe, acrescentando, no entanto, que os títulos coletivos são mais importantes, apesar de confessar que a Bola de Ouro é um bom reconhecimento.

Em 2019, porém, Bernardo não ficou longe. Foi votado como o nono melhor futebolista do mundo: «Foi um motivo de orgulho. Foi no ano em que conquistei quatro títulos pelo Manchester City e a Liga das Nações por Portugal. Foi a melhor época da minha carreira e fiquei contente pelo reconhecimento ao ficar no nono lugar. Se é um orgulho estar nos 30 nomeados? Claro que sim, porque estás lá com os Messis, com os Cristianos Ronaldos, os jogadores que estão no topo da história do futebol. Estar desse lado é um orgulho.»

Questionado sobre quem deve vencer a próxima distinção, o médio formado no Benfica indicou o nome de Messi... para já.

«Neste momento, diria Messi porque ganhou o Mundial. Se o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões, também pode ser o Haaland. Se o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões, diria Vinícius Jr, que tem feito uma época inacreditável. Temos de esperar pelo fim da época para sabermos quem ganha a Liga dos Campeões e os respetivos campeonatos», defendeu.

«Por exemplo, se o Haaland ganhar a Premier League e a Champions, pode entrar logo na discussão. É uma disputa aberta entre três ou quatro jogadores. O Mbappé perdeu a final do Mundial, vai estar entre os melhores, mas não vai ganhar este ano. Entre Messi, que ganhou o Mundial, e quem vencer a Liga dos Campeões, há três ou quatro jogadores que podem ganhar», prosseguiu.

«Quando não a ganha, Ronaldo não fica assim tão contente, acredita que merece mais»

Por fim, Bernardo falou ainda do orgulho que é ter três portugueses vencedores do prémio – Eusébio, Luís Figo e Cristiano Ronaldo.

«Ter três portugueses na lista de vencedores é um troféu para nós, dá muita fama aos país e ao nosso futebol. Orgulhamo-nos de termos tido três jogadores que já ganharam esse troféu. Eusébio, mesmo sendo o mais antigo, foi jogador do meu clube, o Benfica. Quando tinha 10 anos, Figo ganhou o troféu. Cresci a vê-lo jogar, a ser capitão da Seleção e a ser Bola de Ouro. Agora, o Cristiano Ronaldo já ganhou imensas vezes.»

Bernardo revelou ainda conversas que já teve com Ronaldo a esse propósito: «Penso que nos cruzámos duas ou três vezes na Seleção depois de ele ter ganho. Felicitei-o, conversámos. Quando não a ganha, não fica assim tão contente. É um futebolista que aponta sempre para o topo e ele diz a toda a gente que acredita que merece mais. É bastante competitivo, que gosta desse tipo de coisas»