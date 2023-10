Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro de 2023.

O jogador argentino, campeão do Mundo em 2022 e melhor jogador da competição, foi distinguido pela oitava vez na carreira, estendendo o recorde que já lhe pertencia: Messi estreou-se em 2009 e venceu também em 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d’Or for Argentina hero! 🖐🤟#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Esta é a primeira Bola de Ouro que o craque argentino conquista sem qualquer ligação ao Barcelona, clube que representou até 2021.

Messi, que se transferiu no verão do PSG para o Inter Miami (EUA), superou o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé, segundo e terceiro classificados, respetivamente. Recebeu o prémio das mãos de David Beckham, ex-futebolista e hoje presidente da equipa que representa.

Bernardo Silva, o melhor português, foi 9.º, repetindo a classificação de 2019, a melhor da carreira. Rúben Dias fechou a lista dos 30 a concurso e nos quais não esteve, pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema, Bola de Ouro em 2022, foi 16.º classificado.

António Silva estava nomeado para o Troféu Kopa, que distingue o melhor sub-21 do ano: o defesa do Benfica ficou no 8.º lugar.

OUTROS PRÉMIOS ATRIBUÍDOS NO FUTEBOL MASCULINO:

Kopa Trophy (melhor sub-21 do ano): Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid/Inglaterra);

Sócrates Award (pelo envolvimento em ações solidárias e projetos sociais relevantes): Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil);

Yachine Trophy (guarda-redes do ano): Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentina);

Gerd Muller Trophy (avançado do ano): Erling Haaland (Manchester City/Noruega);

Equipa masculina do ano: Manchester City

