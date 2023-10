A cerimónia de entrega da Bola de Ouro decorre esta segunda-feira em Paris. Como é habitual, o Maisfutebol vai acompanhar a cerimónia que decorre no Théâtre du Châtelet - siga aqui.



Ao longo da tarde vão ser divulgadas as posições em que terminaram vários dos candidatos. Rúben Dias, um dos portugueses na lista, acabou na 30.ª posição. Bernardo Silva é outro dos portugueses nomeados.



Lionel Messi e Haaland são, porventura, os favoritos para suceder a Karim Benzema, vencedor no ano anterior.