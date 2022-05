A cerimónia de entrega da Bola de Ouro de 2022 está marcada para 17 de outubro. A lista de candidatos à sucessão de Alexia Putellas e Lionel Messi vai ser revelada ainda no verão, a 12 de agosto.

A 66ª edição do prestigiante troféu, marcada para o Teatro do Châtelet, em Paris, terá uma versão renovada: um calendário agora adaptado à temporada e não ao ano civil, listas compostas por especialistas, um júri mais rígido e regulamentos mais claros.

Assim, a 12 de agosto, além dos candidatos masculino e feminino à Bola de Ouro, também vão ser revelados os candidatos ao Troféu Kopa de melhor jogador jovem, conquistado por Pedri (Barcelona) na época passada, bem como os candidatos ao Troféu Yacine para o melhor guarda-redes, entregue, há um ano, a Gianluigi Donnarumma, guarda-redes do Paris Saint-Germain e da seleção italiana.

