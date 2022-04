O antigo futebolista ucraniano Igor Belanov, que em 1986 venceu a Bola de Ouro para melhor jogador da Europa, juntou-se ao exército ucraniano no combate à invasão russa.

Aos 62 anos, o jogador que brilhou com as camisolas do Dínamo Kiev e do Borussia Monchengladbach, por exemplo, foi fotografado nas trincheiras de Odessa, cidade de onde é natural, a empunhar uma arma, junto a militares.

O antigo jogador esteve também a dar moral aos soldados e levou inclusivamente o troféu da Bola de Ouro.

Belanov foi 33 vezes internacional pela ex-URSS.