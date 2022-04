Volodymyr Yezerskiy, antigo internacional ucraniano, está a lutar em Kiev contra as forças russas há cerca de um mês.



A informação foi partilhada por Evgeny Gres, membro da Federação ucraniana de futebol nas redes sociais, juntamente com uma fotografia do ex-futebolista e atual selecionador dos sub-19 da Ucrânia com uma arma.



«O selecionador nacional de sub-19, Volodymyr Yezerskiy tem defendido Kiev numa unidade de voluntários», lê-se na fotografia nas redes sociais.



Internacional pela Ucrânia em 39 ocasiões, o antigo defesa nasceu em Lviv e por começou no principal clube da cidade, o Karpaty. Yezerskiy passou ainda por Dínamo Kiev, Dnipro, Shakhtar Donetsk, Zorya, Tavriya e Hoverla, tendo conquistado 11 títulos.