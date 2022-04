Miguel Cardoso, que entre 2013 e 2017 trabalhou na Ucrânia, como treinador e coordenador do Shakthar Donestk, enviou uma mensagem de apoio e solidariedade ao povo ucraniano.

«Tenho um duplo sentimento. Sinto-me impotente por não conseguir ajudar mais, mesmo depois de explicar a toda a gente em Portugal o que está por trás desta guerra, e, por outro lado, sinto-me envergonhado pela incapacidade dos governos dos países ocidentais não passarem das palavras aos atos», disse o técnico num vídeo publicado nas redes sociais e que foi retransmitido pelo maior canal desportivo de televisão da Ucrânia.

Cardoso apelou a que se crie uma zona de exclusão aérea sobre o país e lembrou «o respeito e o bom acolhimento» que recebeu, acreditando que «o povo ucraniano acabará por recuperar a sua liberdade».

«Espero que possamos fechar os céus do vosso país e dar-vos toda a capacidade para receberem mais apoio para lidarem com a situação. Para todos os que sofrem porque perderam familiares ou tiverem de deixar as vossas casas deixo-vos as minhas condolências, assim como o meu respeito para todos os que estão a lutar», afirmou ainda.

Veja o vídeo partilhado por Miguel Cardoso com as camisolas da seleção ucraniana e do Shakthar: