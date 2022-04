As instalações do Complexo Olímpico de Sviatoshyn, que serve de centro de treinos do Shakhtar Donetsk desde 2014, a cerca de 20 quilómetros de Kiev, capital da Ucrânia, foram atacadas por projéteis que afetaram o relvado e uma sala com equipamentos.

«O complexo de treinos do Shakhtar foi atacado durante os combates perto de Kiev. Um dos projéteis atingiu o campo de treinos, outro uma sala de equipamentos», referiu o Shakhtar, através da rede social Twitter, esta segunda-feira.

Não está claro que tipo de engenho sólido foi utilizado e que afetou o complexo desportivo, mas os acessos ao mesmo já foram restaurados.

«Técnicos de explosivos do Serviço de Emergência do Estado limparam ontem [ndr: domingo] as estradas que levam ao território do complexo de Sviatoshyn. Acesso à infraestrutura restaurado», concluiu o clube ucraniano.