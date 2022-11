Esta pode não ser a maior rivalidade da Alemanha, mas ela encerra em si uma humilhação histórica e que, ironicamente deixou as duas equipas a lamentar um resultado de… 12-0.

A primeira pergunta sobre os dois emblemas é a mais óbvia. Tanto assim é que a própria Bundesliga responde. De onde vem o Borussia, afinal? É a palavra latina para Prússia, antigo estado europeu que englobava regiões da Alemanha, Polónia, Lituânia e Rússia.

A história dos dois Borussias nasce logo aqui: no nome. Dortmund e Monchengladbach são cidades da mesma região alemã e daquele antigo estadoi e é nessas raízes geográficas que os dois clubes foram buscar o nome.

Provavelmente, você nunca pensou nisto, mas B. Dortmund, B. Mönchengladbach e o também mítico Preußen Münster, um dos fundadores da Bundesliga, têm, afinal, o mesmo primeiro nome: Prússia.

O Borussia patriótico e o Borussia…da cervejaria

Facilmente se encontra explicação para o uso do nome Prússia, nas suas várias formas, nos nomes de clubes. Com a unificação alemã, o patriotismo crescente que acompanhou o desenvolvimento da grande potência europeia foi influenciador, inclusive nos clubes.

No entanto, na história dos dois Borussias pode dizer-se que um teve motivação patriótica e o outro de uma cervejaria e ambos têm ligação à igreja.

Os fundadores do BvB Dortmund jogavam na Trinity Youth, ligada à igreja, mas o escrutínio e tratamento do padre Dewald levou a que, a 19 de dezembro de 1909, alguns dos rapazes dissessem «basta!» Para isso, reuniram-se num bar chamado Zum Wildschütz.

No site oficial do Borussia, as declarações de Franz Jacobi, um dos membros fundadores:

«Sou membro da Trinity Youth desde 1902 e desde 1906 que jogamos no ”Weissen Wiese“ [campo da equipa]. Nós, jogadores de futebol, somos sistematicamente atacados e difamados pela nossa igreja desde 1906. Não podemos mais tolerar isso. Este clube é absolutamente necessário.»

O padre Dewald ainda atentou irromper pela reunião, mas foi barrado. Ainda assim, teve relativo sucesso com alguns dos rapazes a desistirem. Ficaram 18, os verdadeiros Borussen, que formaram o clube. Deram-lhe o nome de Borussia. Porquê? Simplesmente porque na parede existia um sinal a dizer Borussia-Brauerei, ou seja, uma placa da Cervejaria Borussia que ficava ali perto.

O equipamento? Azul e branco às listas verticais, com uma diagonal encarnada a atravessar a camisola e calção preto. Uma espécie de Hertha de Berlim misturado com River Plate...

Em Mönchengladbach, o movimento de formação do clube foi idêntico. Descontentes com a associação a que pertenciam, os fundadores reuniram no bar Zum Jägerhof e, aí sim, com motivos patrióticos, decidiram chamar Borussia ao clube que acabavam de formar. Curiosamente, por causa da falta de instalações, juntaram-se a uma congregação religiosa e a 1 de agosto de 1900, nove anos antes do emblema de Dortmund, foi oficialmente fundado o Fussball Club Borussia 1900.

O nome de hoje, Borussia VfL 1900 e.V. M.Gladbach, surgiu apenas em 1921, já depois da I Guerra Mundial.

Dois grandes e aquela humilhação histórica

Para os mais novos, o Borussia de Dortmund é claramente «maior» do que o M’Gladbach e o principal rival do Bayern Munique. Nem sempre foi assim. Aliás, o Borussia mais velho foi, inclusive, o principal opositor do gigante da Baviera.

O M’Gladbach chegou à Bundesliga ao mesmo tempo que o Bayern Munique e quem viveu o futebol dos anos 70 certamente saberá: nessa década, o Borussia Mönchengladbach foi mais vezes campeão (5) do que o Bayern (4).

Na Europa, os bávaros venceram a Taça dos Campeões Europeus por três vezes, o Borussia Mönchengladbach venceu a Taça UEFA em duas ocasiões e foi a mais três finais europeias: duas na mesma prova, outra na Taça dos Campeões Europeus.

O Mönchengladbach não era apenas uma potência alemã, era uma força devastadora na Europa com uma equipa que ficou conhecida como Die Fohlen – os potros – pela sua juventude, rapidez e agressividade.

No fundo, o M’Gladbach tem tantos títulos de Bundesliga, criada em 1963, como o Dortmund, o mesmo número de troféus europeus e só perde nas Taças da Alemanha: três contra cinco.

Na rivalidade entre ambos, há, ainda, um marco histórico. A maior humilhação na história da Bundesliga: o 12-0 com que o Mönchengladbach bateu o Dortmund.

A anatomia da maior goleada da Bundesliga

A principal rivalidade do Dortmund é com o Schalke, a do Gladbach com o Colónia. Ora, eram precisamente estas duas equipas que em 1977-78 disputavam taco a taco o título.

À entrada para a última jornada, havia uma igualdade pontual entre Colónia e M’Gladbach. Critério de desempate? Diferença de golos, +10 a favor do Colónia.

Jupp Heynckes, esse mesmo, ex-treinador do Benfica e glória maior do Monchengladbach, marcou logo no primeiro minuto, mas os antecedentes do jogo também contam, até porque o encontro teve consequências em Dortmund.

Ainda longe de ser campeão europeu com a Grécia, Otto Rehhagel era treinador de um Dortmund que já tinha garantido a permanência e cujo guarda-redes principal recuperara de lesão. Rehhagel resolveu dar uma oportunidade ao suplente Peter Endrulat. Reza a lenda que este soube, na véspera do jogo, que não iria continuar no clube.

Ao fim de cinco golos de Jupp Heynckes, dois de Carsten Nielsen, dois de Karl Del’Haye e ainda golos de Herbert Wimmer, Edwald Lienen e Christian Kulik o Borussia Monchengladbach vencia o Dortmund por 12-0! Nunca a Bundesliga vira tal coisa e nem voltaria a ver.

Tanto assim foi que, em Hamburgo, onde o Colónia jogava o encontro do título, os adeptos do St. Pauli desconfiaram do que sucedia em Düsseldorf (palco do jogo dos dois Borussias). Quando o Colónia «cancelou» os 12-0 do Monchengladbach com uma goleada de 5-0 ao St. Pauli e celebrou o título, os adeptos dos dois emblemas celebraram em conjunto, numa amizade que ainda ecoa na Alemanha do século XXI.

As consequências dessa humilhação história de um Borussia ao outro foram claras: Rehhagel foi despedido no dia seguinte e o Dortmund multou todos os jogadores. Peter Endrulat foi enviado para um clube da segunda divisão e, pior do que tudo, a federação alemã…desconfiou. Os jogadores do Borussia Dortmund testemunhar, saíram sem nenhuma acusação, mas a federação deu-lhes uma reprimenda por comportamento antidesportivo.

Nesta sexta-feira, os dois Borussias voltam a enfrentar-se. Dificilmente se repetirá o resultado de abril de 1978, mas tenha a certeza de que se assistir ao jogo vai estar perante as duas equipas que são rivais por causa do nome, do currículo e porque sofrem ambas de um mal maior: o Bayern Munique.