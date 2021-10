O Borussia Dortmund, adversário do Sporting no Grupo C da Champions League, recebeu e venceu o Mainz (3-1) na 8.ª jornada da Bundesliga.



Erling Braut Haaland, que não jogava desde 19 de setembro devido a lesão, regressou à competição e aos golos, bisando com um golo de castigo máximo (54m) e uma finalização ao minuto 90+4.

Marco Reus, com um remate fulminante de pé esquerdo à entrada da área, tinha inaugurado o marcador ao terceiro minuto de jogo.



O Borussia assume à condição a liderança da Bundesliga, com dois pontos de vantagem sobre Bayern Munique e Bayer Leverkusen, que se defrontam no domingo.



Gonçalo Paciência saiu do banco para marcar o tento de reduzir a desvantagem do Eintracht Frankfurt na receção ao Hertha Berlim. Richter (7m) e Ekkelenkamp (63m) marcaram para os visitantes, Paciência entrou ao minuto 69 e fez o 2-1 final pouco depois, na conversão de um castigo máximo (78m).



O RB Leipzig de André Silva perdeu terreno ao empatar no reduto do Friburgo (1-1), em jogo com golos de Forsberg (32m) e Jeong (64m). André Silva entrou em campo ao minuto 67.