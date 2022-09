Não haverá no próximo ano a reedição do combate de 2017 entre Floyd Mayweather e Conor McGregor.

Mayweather, que se retirou após a vitória sobre McGregor, tinha vindo a público revelar a existência de negociações para voltar a combater contra o irlandês.

Face às declarações do norte-americano, Conor McGregor publicou uma fotografia do combate de há cinco anos com um descrição muito clara: «Não estou interessado». Indicando que o 'Combate do Século' não irá ser reeditado.

Ao contrário de Mayweather, McGregor ainda está no ativo de forma profissional, mas perdeu três das últimas quatro lutas e encontra-se a recuperar de lesão.