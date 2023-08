O Palmeiras de Abel Ferreira bateu o Cruzeiro de Pepa pela margem mínima (1-0), na 19.ª jornada do Brasileirão, isolando-se na segunda posição da tabela classificativa da prova.

O argentino José Manuel López foi lançado na reta final do encontro e marcou o golo da vitória ao minuto 90+6.

Com este resultado, o Palmeiras passa a somar 34 pontos em 19 jogos, à frente do Grémio (33 em 19) mas ainda a uma distância considerável do líder Botafogo de Bruno Lage: 13 pontos.

O RB Bragantino de Pedro Caixinha, por seu turno, empatou (1-1) na receção ao Vasco da Gama. A equipa do treinador português está na 5.ª posição com 32 pontos.

RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO.