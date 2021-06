O Palmeiras, de Abel Ferreira, sofreu na quarta-feira a segunda derrota no campeonato brasileiro, ao perder por 3-1 no reduto do Bragantino.

Em encontro da sexta jornada, Ytalo, jogador que já passou pelo Marítimo, foi a grande figura do encontro, ao conseguir um hat-trick, com tentos aos 11, 45 e 88 minutos, que colocou o conjunto de Bragança Paulista na liderança.

Pela equipa de Abel Ferreira, marcou, aos 66 minutos, Breno Lopes, o herói da conquista da Taça Libertadores.

Com este resultado, o Palmeiras segue no quarto lugar, com 10 pontos (seis jogos), contra 11 do Fortaleza (seis), 12 do Athletico Parananense, de António Oliveira, que venceu os quatro jogos que disputou, e 14 do Bragantino (seis).