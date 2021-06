Os adeptos do Palmeiras apanharam mais um jogador numa festa ilegal.

Desta vez foi o médio Patrick de Paula, que teve de enfrentar a indignação desses mesmo adeptos da equipa orientada pelo português Abel Ferreira.

Um grupo abordou o jogador à saída daquilo que parece ser uma festa ilegal, na zona leste de São Paulo. O jogador foi cercado e ofendido, chegando a haver empurrões e puxões, não tendo muito por onde fugir.

No vídeo vê-se Patrick de Paula com máscara a ser abordado de forma agressiva pelos adeptos do clube brasileiro, sendo protegido por um segurança. Os ânimos estavam bastante descontrolados e os adeptos não pareciam nada contentes com o acontecimento, o segundo igual em pouco tempo, depois de Lucas Lima também ter sido apanhado numa festa ilegal.

A direção do Palmeiras e o jogador ainda não se pronunciaram sobre o sucedido.