O Botafogo sofreu na madrugada deste sábado a terceira derrota consecutiva no Brasileirão, ao perder por 1-0 em casa do Corinthians.

O líder do campeonato brasileiro, comandado pelo técnico português Bruno Lage, sofreu um duro revés logo aos 21 minutos de jogo, ao ter ficado reduzido a dez com a expulsão do ex-Benfica Marçal.

O golo da vitória do Corinthians surgiu aos 59m, por Gil.

Mesmo com mais uma derrota, à 24.ª jornada, o Botafogo continua a liderar o campeonato brasileiro com sete pontos de vantagem. A equipa carioca tem 51 pontos, mais sete do que o seu perseguidor mais direto, o Palmeiras, de Abel Ferreira. O Corinthians está no décimo lugar, com 30 pontos.