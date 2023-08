Dudu, jogador do Palmeiras treinado por Abel Ferreira, enfrentará uma ausência prolongada devido a lesão. O médio rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e não jogará mais esta temporada, informou o clube esta segunda-feira.

Dudu, de 31 anos, lesionou-se no domingo após um movimento com o joelho durante o jogo contra o Vasco da Gama (1-0), a contar para a 21.ª jornada do campeonato brasileiro, no qual o Palmeiras ocupa a segunda posição.

O jogador foi esta segunda-feira submetido a uma série de exames que confirmaram a rutura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho direito e deve ser operado nas próximas semanas.