O Flamengo confirmou a presença na final do Campeonato Carioca ao vencer novamente o Vasco da Gama, desta vez por 3-1, marcando encontro com o Fluminense no jogo decisivo.

A equipa de Vítor Pereira já tinha vencido por 3-2 no primeiro jogo. Neste domingo, Pedro esteve em destaque com dois golos (16m e 82m gp) e uma assistência, para Ayton Lucas, que fixou o resultado final ao minuto 90+5. Capasso (31m) marcou o tento solitário do Vasco da Gama.

Apesar do triunfo, o treinador português não se livrou da contestação de parte dos adeptos do Flamengo, sobretudo devido às substituições operadas ao longo do encontro.

Já depois de ter tirado Gabigol ao minuto 59, Vítor Pereira trocou Arrascaeta por Matheus França e ouviu insultos oriundos das bancadas. Porém, Matheus França viria a ter um papel importante do triunfo, conquistando a grande penalidade que permitiu a Pedro fazer o 2-1 para o Mengão, antes do golpe final de Ayton Lucas.