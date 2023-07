O Flamengo venceu por 2-1 com reviravolta no Arena Independência e deixou o Atlético de Mineiro, de Luiz Felipe Scolari, em maus lençóis.

Os mineiros adiantaram-se no marcador por Paulinho, após assistência do ex-FC Porto Saravia, aos 40m.

Arrascaeta entrou ao intervalo e nos dez minutos finais virou o jogo. O uruguaio fez o golo do empate de livre, aos 80m, e sete minutos depois assistiu Wesley para o 2-1.

Com este triunfo o Flamengo isola-se para já no 2.º lugar do Brasileirão, com 31 pontos, enquanto Scolari continua sem vencer ao fim de oito jogos no clube mineiro, que é 13.º com 21 pontos.

Por sua vez, o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, visitou e venceu o Fortaleza, por 3-0.

Luan Cândido (23m), Bruninho (69m) e Thiago Borbas (90+2m) fizeram os golos do regresso aos triunfos da equipa paulista, que sobe assim ao 6.º lugar, com 28 pontos, os mesmos que Palmeiras (5.º), de Abel Ferreira (tem menos um jogo), e Fluminense (4.º).