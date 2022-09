O Brasil mostrou esta sexta-feira como se faz e venceu o Gana por 3-0, num particular realizado em Le Havre, em França, com três golos apontados na primeira parte.

Tite entrou em campo com uma equipa muito ofensiva, colocando de início Neymar, Vinicius Jr. Richarlison e Raphinha, o que deu frutos muito cedo. Curiosamente, porém, foi um central a abrir o marcador: aos nove minutos, Raphinha bateu um canto e Marquinhos cabeceou para golo.

Depois apareceu Richarlison, que bisou na partida. O avançado do Tottenham, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, marcou aos 28 e 39 minutos, ambos os golos após assistência de Neymar.

O Brasil, que jogou com dois ex-portistas nas laterais (Éder Militão na direita e Alex Telles na esquerda), jogou com Casemiro e Lucas Paquetá no centro do campo, a segurar o jogo da equipa para os craques fazerem a diferença na frente.

Na segunda parte, e com várias alterações (entraram Bremer, Fabinho, Everton Ribeiro, Rodrygo, Matheus Cunha e Antony), o jogo perdeu algum interesse e não teve mais golos. No entanto, ficou clara a superioridade brasileira, perante um Gana que utilizou jogadores como Iñaki Williams, Jordan Ayew, André Ayew e Sulemana.