Graças a um autogolo de Tobias Figueiredo, o Goiás, de Armando Evangelista, recebeu e venceu o Fortaleza, por 1-0, este sábado, na 18.ª jornada do campeonato brasileiro.

Aos 53 minutos, o defesa-central, que fez a estreia pela nova equipa, tentou cortar um remate, mas acabou por trair o guarda-redes e colocar a bola na própria baliza.

Ainda antes do apito final, dois jogadores que passaram pelo futebol português e que representam o Goiás - Allano e João Magno - tiveram golos anulados.

Este triunfo permite à equipa de Armando Evangelista, que já contou com Raphael Guzzo, um dia depois da apresentação, no banco, subir ao 15.º posto, com 19 pontos, aproveitando o empate entre Santos e Athletico Paranaense (1-1). O Peixe é 16.º, com menos um ponto do que o emblema Esmeraldino, enquanto o Athletico segue no sexto posto. Por seu turno, o Fortaleza é 12.º, com 23 pontos.

No outro jogo deste sábado à noite, em que Rafael Ramos foi suplente não utilizado, Internacional e Corinthians empataram (2-2) em Porto Alegre.

O internacional segue no 10.º lugar, com 24 pontos. Já o Timão, ocupa o 14.º posto, com 20.