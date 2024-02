Um autocarro no qual seguia uma delegação do Palmeiras foi atacado por adeptos do São Paulo em Belo Horizonte, onde vai jogar-se neste domingo a Supertaça do Brasil.

No momento em que ia a passar pelo hotel no qual ficou instalada a equipa do São Paulo e onde estavam muitos adeptos do conjunto tricolor, vários objetos foram arremessados contra o veículo e pelo menos um vidro foi partido por uma garrafa.

Segundo a imprensa brasileira, não houve feridos a registar.

Os jogadores do Palmeiras, Abel Ferreira e restante equipa técnica seguiam noutra viatura.