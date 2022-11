O Botafogo venceu o Santos por 3-0 na última madrugada, graças a golos de dois jogadores que já passaram pelo campeonato português.

O ex-Portimonense Lucas Fernandes bisou (11 e 52m) e Tiquinho Soares fechou o marcador aos 71m.

Com esta vitória, e a uma ronda do fim do campeonato, a equipa orientada por Luís Castro está a uma vitória de garantir uma vaga na Libertadores. Na derradeira jornada do Brasileirão o Botafogo defronta o Ath. Paranaense, que tem mais dois pontos, e está em posição de apuramento para a principal prova continental da América do Sul.

Também o Cuiabá de António Oliveira entrou em campo e perdeu com o At. Mineiro por 3-0, adiando a decisão sobre a permanência para a última jornada, bastando-lhe um empate com o Coritiba para alcançar o objetivo.