O Palmeiras de Abel Ferreira, com uma equipa com jogadores menos utilizados, venceu o Tombense, com uma reviravolta, por 4-2, e está em vantagem na luta por uma vaga nos oitavos de final da Taça do Brasil. No final do jogo, o treinador português deixou um apelo aos adeptos: «Confiem em mim».

A equipa mineira até entrou melhor no jogo e abriu o marcador no Parque Antática com um golo de Matheus Frizzo (10m), mas o Palmeiras reagiu em força e virou o resultado ainda na primeira parte, em apenas quatro minutos, com golos de Gabriel Menino (38m) e López (42m).

O Jogo voltou a animar na ponta final. Gomez aumentou a vantagem da equipa paulista, aos 88 minutos, na conversão de um penálti, os visitantes voltaram a marcar já em tempo de compensação, por Marcelinho, mas a última palavra foi da equipa de Abel Ferreira que, com um golo de Navarro Leal fixou o resultado final em 4-2.

As duas equipas voltam, agora, a jogar, em Minas Gerais, no dia 26 de abril, num jogo em que o Palmeiras até pode perder pela diferença de um golo.

No final do jogo, Abel Ferreira manifestou-se satisfeito com a prestação dos jogadores menos utilizados. «Este é um elenco de trabalho, é uma equipa que trabalha muito para que os adeptos reconheçam o que eles fazem. Digo-lhes sempre para prepararem-se para jogar. Sei que em um campeonato como Brasileiro, vai jogar todo mundo, é difícil manter a mesma equipa, vai quebrar, ninguém é de ferro», começou por referir.

O treinador português está satisfeito com o plantel e pede aos adeptos para também acreditarem. «Se os nossos adeptos confiam em mim, posso dizer, que quando o Navarro fizer metade do que faz nos treinos, ele vai mostrar valor e vai ser abraçado pela torcida. É um garoto, vai falhar, mas lá fora querem resultados imediatos. Quero que eles acreditem neles, como eu acredito», destacou ainda.



Por sua vez, o Botafogo venceu por 2-0 no terreno do Ypiranga. Os dois golos da equipa de Luís Castro foram anotados pelo ex-FC Porto e Estoril, Carlos Eduardo.



Já o Coritiba, orientado por António Oliveira, empatou a três golos com o Sport Recife.



Resultados da Taça do Brasil:

Palmeiras-Tombense, 4-2



Nova Iguaçu-América Mineiro, 1-2



Coritiba-Sport Recife, 3-3



CRB-Athletico Paranaense, 1-0



Fluminense-Paysandu, 3-0

Atlético Mineiro-Brasil de Pelotas, 2-1

Remo-Corinthians, 2-0

Ypiranga-Botafogo, 0-2

Náutico-Cruzeiro, quinta-feira



Maringa-Flamengo, madrugada de quarta para quinta-feira



ABC-Grémio, madrugada de quarta para quinta-feira