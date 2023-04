Fernando Lázaro já não é treinador do Corinthians.

Em comunicado, o emblema de São Paulo informa que o técnico que em novembro de 2022 sucedeu a Vítor Pereira continuará no clube, mas na função de auxiliar da comissão permanente.

Fernando Lázaro é o terceiro treinador a deixar o comando de uma equipa do Brasileirão nos últimos três dias, depois do português António Oliveira (Coritiba) e de Rogério Ceni (São Paulo), numa altura em que ainda só foi cumprida uma jornada do campeonato.

O Corinthians arrancou o Brasileirão com uma vitória por 2-1 sobre o Cruzeiro de Pepa, mas perdeu (1-0) nesta quarta-feira em casa com o Argentinos Juniors para a Libertadores.