Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, negou de forma perentória o interesse do clube paulista na contratação de Diego Costa, internacional espanhol, nascido no Brasil, que rescindiu contrato com o Atlético Madrid em janeiro. A notícia foi avançada pela Sky Sports brasileira e fez eco na imprensa local, mas o treinador português, em conferência de imprensa, diz que o nome do clube está a ser utilizado por empresários para valorizar jogadores.

«Posso garantir que não há negociação nenhuma com esse jogador [Diego Costa]. Nenhuma!», começou por referir na conferência de imprensa que se seguiu ao triunfo do Palmeiras sobre o Fortaleza no Brasileirão.

Uma questão que deixou o treinador incomodado. «Já percebi que qualquer jogador que se fala no mercado é para o Palmeiras. Queria deixar uma coisa clara: nós não contratamos jogadores para o Abel, nem o Abel dispensa jogadores. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. Hoje o Abel é treinador e amanhã pode não ser. O Abel está na estrutura do futebol com o (Anderson) Barros, o presidente e o recrutamento, que nos ajudam a encontrar jogadores, mas a contratação não é para o Abel, é para o Palmeiras. Mas os nomes que vêm da Europa são sempre associados ao Palmeiras», prosseguiu.

Ainda sobre o mesmo assunto, Abel Ferreira diz que os rumores em redor de Diego Costa não passam de uma estratégia dos empresários. «Já reparei que o Palmeiras acaba por ser uma promoção. Muitas vezes os próprios agentes dos jogadores colocam o Palmeiras no radar, porque isso é como um engodo. Lançamos engodo no mar e há sempre um peixe que pode vir e pegar. Temos que deixar claro que o planeamento para a próxima temporada já foi feito em conjunto e entregue à direção», destacou ainda Abel.