O Palmeiras venceu o Juventude por 3-0, em jogo do Brasileirão.

Depois de um empate frente ao rival Corinthians, a equipa treinada pelo português chegou ao intervalo com um nulo no marcador, mas construiu uma vitória sólida no segundo tempo.

No regresso ao Verdão, o ex-Benfica Deyverson assinalou a estreia com um golo, fazendo o 2-0, depois de William Matheus ter inaugurado o marcador. O terceiro golo foi marcado por Breno Lopes já perto do minuto 90.