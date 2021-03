Gabigol, avançado do Flamengo, contou a sua versão do que se passou na madrugada do passado domingo, quando foi detido num casino ilegal, na zona sul de São Paulo, com outras três centenas de pessoas. O jogador garante que não procurou esconder-se, estava a jantar com uns amigos e não tinha a noção que o evento teria tanta gente.

A Polícia Civil de São Paulo fechou o estabelecimento e identificou cerca de trezentas pessoas, entre as quais Gabigol que foi conduzido a uma esquadra. Na versão apresentada pela polícia, o jogador estava escondido debaixo de uma mesa, mas Gabigol tem uma versão diferente.

«Não, se eu me tivesse escondido, não sairia como saí. Saí de cabeça erguida, como eles pediram, entrei no carro da polícia como eles pediram, fui para delegacia fazer o auto. Quando eles chegaram, pediram para todo mundo ir para o chão, como qualquer pessoa, eu fui para o chão e fiz o que eles mandaram», contou o jogador ao programa «Fantástico».

O antigo jogador do Benfica conta ainda que foi jantar com uns amigos e não tinha ideia que o local ia ter tantas pessoas. «Então, eu fui convidado por amigos, realmente eu não sabia para onde eu estava indo. Quando eu cheguei no local, a gente queria jantar, eu moro em Santos e moro no Rio. Então, quando eu cheguei lá, comi com os amigos e quando estava indo embora, a polícia acabou chegando», conta.

O jogador garante ainda que não foi ao casino para jogar. «Não, não, não tenho esse costume de jogar. A única coisa que eu jogo mesmo é vídeo game. Estava com os meus amigos, a gente foi comer, acabamos comendo e quando a gente estava indo embora, a polícia chegou mandado todo mundo ir para o chão», acrescentou.

A verdade é que o estabelecimento estava a quebrar as regras de distanciamento social numa altura em que São Paulo conta com muitos casos de covid-19. «É, faltou sensibilidade da minha parte, até por ser meu último dia de férias, estava ali com meus amigos, estava feliz no momento de estar ali com eles, um momento que a gente quase não tem. Acho que faltou um pouquinho de sensibilidade, mas sempre usando máscara, sempre com álcool em gel. Realmente, quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente, eu estava indo embora», comentou ainda.

Ainda na mesma entrevista, o avançado assume que errou e pediu desculpas aos adeptos do Flamengo. «Então eu peço desculpas para torcida do Flamengo, para as pessoas que gostam de mim. Eu creio que eu não sou um cara de aparecer em matérias assim, nem nunca fui um cara de quebrar a pandemia, estive esse tempo todo em casa. Então eu acho que faltou um pouquinho mais de sensibilidade da minha parte, de entender que não era para eu estar ali. Mas como eu falei, eu errei, peço desculpas e segue o jogo», destacou ainda.