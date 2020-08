Gabigol apelou à calma e pediu paciência aos adeptos depois do Flamengo ter voltado a escorregar no Brasileirão, com um empate diante do Grémio (1-1), arrancado por uma grande penalidade convertida pelo avançado no último minuto.

«Primeiro a gente tem que ter calma, eu acho que a gente vem de um ano passado maravilhoso, que eu acho que nenhum clube brasileiro fez ou vai repetir. A gente vai tentar até o final buscar títulos, mas temos que pensar que é um novo trabalho. O Domènec [Torrent] teve pouco tempo de trabalho e a gente vem conversando muito», destacou o avançado na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo.

A verdade é que a antiga equipa de Jorge Jesus soma apenas um triunfo em quatro jornadas e está a apenas um ponto da zona de despromoção. «A gente tem que ter calma, manter os pés no chão, somos um grande clube, um clube vencedor, com jogadores, que vão dar a vida até o final como hoje. Jogamos contra um grande time e buscamos o resultado até o final. Isso mostra união, comprometimento, alegria ao vencer com esse clube e tentar vencer novamente. Então, não é o começo que a gente queria, mas a gente está trabalhando, buscando, e iremos melhorar», insistiu.

Gabigol marcou o golo do Flamengo, na conversão de uma grande penalidade, quebrando um jejum de sete jogos sem marcar. «Claro que quero marcar golos, quero ajudar a equipa, mas também tenho um elevado número de assistências. Creio que sou o melhor marcador do ano, portanto, não tenho de me preocupar com isso», referiu.

A verdade é que o Flamengo parece estar longe do domínio absoluto que chegou a demonstrar, na época passada, sob o comando de Jorge Jesus. «Todos que defrontam o Flamengo mudam o esquema, vêm com cinco defesas, três centrais, ninguém quer deixar o Flamengo ganhar. Mas estamos a criar o nosso estilo de jogo. Hoje estivemos bem no primeiro tempo, faltou sou o último passe», comentou ainda.

Na próxima jornada, já no domingo, o Flamengo vai defrontar o Botafogo no Maracanã.