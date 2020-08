Filipe Luís encarada a saída de Jorge Jesus do Flamengo como o fim da relação com a primeira namorada. Referindo-se ao treinador português como ‘velhinho’, o lateral esquerdo assumiu que a separação vai deixar marca.

«Esse velhinho é alguém muito especial que deixou marca. A saída dele teve muito impacto. Foi como um divórcios ou quando terminamos com a nossa primeira namorada de adolescência: discutimos muito, mas no fim só guardamos as coisas boas», disse o internacional brasileiro.

«O que mais me convenceu nele foi que cada sessão de vídeo ou cada treino, que eram uma aula de futebol. Eu vim com 34 anos para o Flamengo a achar que vinha para ensinar, com humildade, claro, mas fui o aluno número um. Nunca aprendi tanto de futebol na minha vida como com o velhinho», lembrou Filipe Luís, que foi treinado por José Mourinho, Diego Simeone, entre outros bons treinadores ao longo da sua carreira.

A valorização de Jesus pelos seu ex-jogadores é algo que se tem tornado comum, com os jogadores que passam pela sua mão a elogiar o seu método de trabalho.

«Dizem que jogávamos sempre bem, mas não é bem assim, também fazíamos jogos maus, mas ele tinha uma maneira de trabalhar, uma metodologia, em que todos se sentiam importantes. Não concordei com muitas coisas que ele fazia, muitas mesmo, tive 20 ou 30 discussões com ele, mas depois em mais de metade delas ele tinha razão... afinal, o que fazia dava certo.»

Agora que o treinador saiu, o antigo jogador do Atlético de Madrid e do Chelsea recorda-o: «Explosivo, paixão pura, dentro de campo, mas fora do campo o coração mais mole do mundo.»