Gilberto foi apresentado esta terça-feira como reforço do Bahia e manifestou-se entusiasmado por jogar sob o comando de Renato Paiva, mas quando lhe pediram para comparar o clube baiano com o Benfica e a Fiorentina, os clubes que representou na Europa, o lateral disse que, em relação ao campeão português, era «incomparável».

«É até difícil comparar, eu conversava com jogadores que chegavam de outros grandes clubes da Europa e eles diziam que era incomparável mesmo [a estrutura do Benfica]. Mas, a estrutura do Bahia hoje também tem crescido, já é muito boa, tem tudo que o atleta precisa e os profissionais excelentes, tudo muito parecido com o que eu vivi no Benfica e na Itália», destacou Gilberto em conferência ed imprensa.

Quanto ao novo desafio, Gilberto diz que se sentiu atraído pelas ideias de Renato Paiva e diz que está pronto para lutar pela titularidade com Cicinho que não está num bom momento. «Se o clube precisar, estou pronto, mas a gente sabe que é difícil, a cobrança é muito grande. Quando as coisas não dão certo, um ou outro jogador acaba levando a culpa, no Brasil é assim, infelizmente. Mas, eu tenho a certeza que ele pode mudar isso, quando um jogador estiver mal, a gente tem que ter essa mentalidade de não deixar ele desanimar», destacou ainda.