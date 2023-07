Contratado pelo Benfica ao Bahia, o lateral-direito Gilberto recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de despedida aos encarnados.

O jogador brasileiro destacou o carinho que recebeu dos adeptos e confessou que deixa a Luz com a «sensação de dever cumprido».

«Olá benfiquistas, hoje despeço-me oficialmente como atleta deste clube grandioso! Não há palavras para descrever o que eu sinto. Mas, pelas mensagens que tenho recebido nessts últimos dias, saio com a certeza de que mostrei com atitudes a minha gratidão em vestir o manto sagrado. E sair campeão depois de realizar o sonho de jogar duas vezes os quartos de final da Liga dos Campeões só satisfaz a minha sensação de dever cumprido», começou por escrever Gilberto, que ainda deixou vários agradecimentos à estrutura do clube.

«Despeço-me como atleta, mas voltarei sempre que puder, como um de vocês a empurrar o glorioso rumo às conquistas! Viva o Benfica», concluiu.

Gilberto, de 30 anos, completou três épocas no Benfica, num total de 106 jogos e oito golos.