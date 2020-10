Quem acompanha futebol, sabe que o cargo de treinador é aquele que está sempre em perigo.

No Brasil, esta verdade ganha ainda mais força, com as trocas de treinadores a acontecerem com uma regularidade anormal para e média.

Mas Sílvio Criciúma mostrou no último mês e meio ser um verdadeiro resistente. Nos últimos 40 dias, o treinador do Central-PE, da Série D do Brasil, foi despedido três vezes. E readmitido as mesmas três vezes.

A verdade é que em termos de resultados, não há muito a apontar ao técnico de 49 anos contratado em fevereiro e que só tem uma derrota em dez jogos.

E isso pode ter sido uma das razões pelas quais, nesta segunda-feira, acabou por ser uma greve dos jogadores a fazer com que a direção voltasse atrás na decisão, readmitindo Sílvio Criciúma pela terceira vez.

Será que desta é de vez? Difícil de acreditar, não é verdade?