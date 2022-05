Kaká, antigo internacional brasileiro, campeão do Mundo em 2002, acabou de concluir o curso de treinador e tirou a Licença A, os requisitos para poder treinar equipas profissionais no Brasil.

Foi o antigo jogador que divulgou a notícia, com a publicação de uma fotografia onde mostra o certificado do curso da CBF Academy que lhe abre as portas para regressar ao futebol.

«Mais um curso concluído. Treinador habilitado. Só falta uma equipa agora», escreveu o antigo médio na sua página de Instagram. A Licença A permite a Kaká começar a trabalhar no Brasil, como treinador, mas para vir para a Europa, o antigo jogador terá ainda de tirar a Licença Pro.

Recordamos que Kaká começou a jogar no São Paulo e depois fez carreira no Milan, Real Madrid, voltou ao São Paulo em 2014, antes de terminar a carreira, em 2017, depois de três temporadas no Orlando City, na Major League Soccer.