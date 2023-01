O cancelamento do estágio de pré-época que o Bofafogo ia fazer nos Estados Unidos obrigou a equipa brasileira a fazer reajustamentos na planificação da época.

Por estar planeado esse estágio, os jogadores da equipa principal iniciariam a pré-época e também a época mais tarde, mas a alteração de planos fez com que os jogos de preparação previstos para o período de preparação nos Estados Unidos tivessem de ser substituídos por jogos a sério mais cedo do que o previsto.

No passado fim de semana foi a segunda equipa, treinada por Lúcio Flávio, que esteve em campo na derrota com o Audax, mas nesta quinta-feira, diante do Volta Redonda, será a equipa principal, agora com mais alguns dias de treinos nas pernas, a chegar-se à frente, e Luís Castro explicou que essa alternância é para manter nos próximos tempos, o que implicará que o «Fogão» defronte dois dos maiores rivais – Vasco e Fluminense – com a equipa secundária.

«Temos a equipa principal, depois de uma semana e meia de trabalho, a fazer o primeiro jogo e a equipa B a fazer os jogos contra o Vasco e o Fluminense. Ficamos com os jogos do meio da semana porque não jogaríamos após apenas sete dias de atividade. Teremos o primeiro jogo após dez dias de trabalho, fazendo ciclos de cinco dias, com os jogos integrados», explicou Luís Castro, referindo-se também à importância do treino regular para a consolidação de processos.

Assim, o jogo desta quinta-feira marca a estreia oficial em 2023 da equipa de Luís Castro, que volta a jogar uma semana depois, a 26, diante do Madureira já depois da equipa secundária ir a jogo diante do Vasco da Gama.