Hernán Crespo é o novo treinador do São Paulo, anunciou nesta sexta-feira o clube brasileiro, que revelou que o argentino assinou por dois anos.

Depois de vários nomes terem sido apontados ao cargo pelos jornais brasileiros, inclusivamente alguns portugueses, o São Paulo anunciou a chegada do antigo avançado, que treinava o Defensa y Justicia, clube ao serviço do qual venceu a Copa Sul-Americana em 2020.

«Depois de uma avaliação bastante técnica, cuidadosa e criteriosa, em que consultamos diferentes profissionais, entendemos que Hernán Crespo se encaixa perfeitamente no que pensamos para o São Paulo. Ele tem uma história vitoriosa, foi grande atleta e é um técnico muito promissor. Teremos um comandante com mentalidade vencedora e o DNA são-paulino», apontou o presidente do clube, citado em comunicado.