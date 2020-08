Ronaldinho e o irmão Assis saíram em liberdade, após quase seis meses detidos no Paraguai [171 dias], depois do juiz Gustavo Amarilla ter aceite o acordo proposto pelo Ministério Público e aceite pela defesa dos dois brasileiros que passa pelo pagamento de uma multa de cerca de 170 mil euros.

Ronaldinho teve de pagar pouco mais de 76 mil euros, enquanto o irmão outros 93 mil euros, ainda com a obrigação de apresentar-se, a cada quatro meses, diante de uma autoridade federal. O valor exigido aos dois irmãos será abatido à caução de mais de um milhão de euros que foi paga, em abril passado, quando passaram para o regime de prisão domiciliária.

O juiz considerou que o processo fica suspenso, mas apontou o dedo a Roberto Assis por ter colaborado na falsificação dos documentos. «A Justiça condena Roberto Assis a cumprir dois anos pelo uso de documentos públicos de documentos falsos, mas também o beneficia com a suspensão dessa condenação. É um instituto do direito paraguaio, que permite ao réu ir pagando essa condenação desde que cumpra os requisitos», declarou o juiz no anuncio da sentença.

Os dois irmãos foram detidos a 6 de março, dois dias depois de terem entrado no Paraguai, alegadamente com passaportes falsos.