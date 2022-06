Ao fim de dezanove jogos sem derrotas, o Palmeiras de Abel Ferreira, ainda sem o treinador português no banco, a recuperar de uma infeção por covid-19, consentiu a primeira derrota, no segundo duelo com o São Paulo no espaço de três dias, desta vez na primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil.

Depois de ter ganho no Morumbi na passada segunda feira, com uma reviravolta nos descontos, em jogo do Brasileirão, o Verdão regressou à casa do São Paulo, mas com o resultado inverso, com a equipa da casa a ganhar vantagem na eliminatória com um golo solitário de Patrick, marcado aos 31 minutos, num jogo marcado por polémica e muita contestação.

Foi apenas a quarta derrota do Palmeiras, que não perdia um jogo desde 9 de abril, em 2022, mas a equipa de Abel Ferreira tem ainda a oportunidade de recuperar no jogo da segunda mão que está marcado para o Allianz Parque para 14 de julho.