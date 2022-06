O Palmeiras conservou a liderança do Brasileirão, depois de bater o São Paulo no Morumbi, por 2-1, na última madrugada.

Sem Abel Ferreira no banco, infetado com covid-19, o Verdão sofreu ainda no primeiro tempo e só confirmou a vitória aos 96 minutos.

O golo dos anfitriões surgiu na sequência de um pontapé de canto, por Patrick (17m). A insistência do campeão da Libertadores só resultou em cima do 90.º minuto, quando o capitão Gustavo Gómez, de cabeça, restabeleceu a igualdade. Seis minutos depois, Murilo Cerqueira completou a reviravolta.

Com este triunfo, o Palmeiras mantém-se no primeiro posto do campeonato brasileiro, com 28 pontos, mais três do que o Corinthians, de Vítor Pereira.