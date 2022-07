O Palmeiras cimentou a liderança no Brasileirão, ao vencer na última madrugada o América Mineiro, por 1-0, em jogo da 18.ª jornada.

Já sem Gabriel Veron, a caminho do FC Porto, a equipa do técnico português chegou ao triunfo graças a um golaço de Gustavo Scarpa, aos 65 minutos, com um remate em jeito que só parou no fundo da baliza.

Depois de uma fase menos positiva, esta foi a segunda vitória consecutiva do verdão no campeonato, esta fora de portas.

Com este resultado, o Palmeiras continua a liderar o Brasileirão, com 36 pontos, mais quatro do que o Corinthians, de Vítor Pereira, e o Atlético Mineiro.

O Atlético, de resto, empatou em casa do Cuiabá, de António Oliveira, num jogo com um final de loucos.

Alan Kardec, antigo avançado do Benfica, deu vantagem ao galo aos 90+5 minutos, mas pouco depois, aos 90+7, Gabriel Pirani voltou a empatar e resgatou um ponto para a formação de Oliveira.