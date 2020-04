Zé Roberto, antigo internacional brasileiro, com uma longa carreira na Europa, pendurou as botas há três anos, quando representava o Palmeiras, mas aos 45 anos mantém uma forma invejável, como mostra num vídeo publicado nas redes sociais.

«A única pessoa com quem você deve competir para ser melhor, é com a pessoa que você era ontem! Mantenha sempre esse foco!», escreveu o antigo jogador.

Formado na Portuguesa, o antigo extremo [também jogou com o lateral] começou por destacar-se no Real Madrid, em 1996, mas foi na Alemanha onde jogou mais anos, com as camisolas do Bayer Leverkusen, Bayern Munique e Hamburgo.

No Brasil, além do Palmeiras, jogou no Flamengo (1998), Santos (2006 a 2007) e Grémio (2012 a 2014), antes de regressar ao primeiro clube onde jogou nos últimos três anos da carreira, até 2017.